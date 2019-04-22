Выборы Президента 2019: второй тур
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Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
Маша Ефросинина поздравила Владимира Зеленского с победой
Маша Ефросинина поздравила Владимира Зеленского с победой

Маша Ефросинина поздравила Владимира Зеленского с победой

Маша Ефросинина поздравила Владимира Зеленского с победой
11:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитость поздравила Владимира Зеленского с результатами, которые обнародовал экзит-пол.

Знаменитая украинская телеведущая и бизнесвумен Маша Ефросинина также не смогла остаться в стороне второго тура выборов на пост президента Украины. 

Накануне, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов на пост президента Украины. Немало звезд делились фотографиями из избирательных участков, призывали украинцев к сознательному выбору и активно голосовали. После объявления результатов экзит-полла, согласно которым Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко на 50%, Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram сообщение, в котором поздравила шоумена с триумфом.

Она выбрала фотографию, на которой предстали двое кандидатов с процентной инфографикой, которую объявил экзит-пол. 

"Феерическое, историческое доказательство того, что нельзя пренебрегать доверием своего народа! Вова, а тебя я от души поздравляю! Но будет нелегко", – прокомментировала снимок Маша Ефросинина. 

Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК

Стоит добавить, после первого тура, в котором Владимир Зеленский также опередил всех других кандидатов, телеведущая опубликовала фото, на котором предстала на зеленом фоне и в зеленом платье, прокомментировав ее такими словами: "Ситуация – зеленая". На это сразу среагировали ее фанаты, заподозрив в поддержке Владимира Зеленского, однако тогда Маша Ефросинина решила не говорить открыто о своей четкой позиции.

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Знаменитости, Маша Ефросинина, Президент Украины, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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