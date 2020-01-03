"Пошел Вон Вавилон": Борис Гребенщиков снова выпустил сатирическую песню (Видео)

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков 31 декабря выпустил песню "Пошёл Вон Вавилон", в которой поклонники музыканта заметили явные отсылки к политическим реалиям России.
Слова песни можно расценивать как критику милитаризма:
"У нас материнская плата, церемониальная дата,
Чтобы уберечься от НАТО – положите каждому в постель солдата.
И мы будем ходить строем, всех остальных уроем,
И всем забором такое построим, что каждый поневоле станет героем"
В комментариях к видео с песней пользователи также заметили, что первые буквы в словах названия песни (ПВВ) совпадают с инициалами российского президента Путина.