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"Пошел Вон Вавилон": Борис Гребенщиков снова выпустил сатирическую песню (Видео)

"Пошел Вон Вавилон": Борис Гребенщиков снова выпустил сатирическую песню (Видео)
13:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры:Первые буквы в словах названия песни (ПВВ) совпадают с инициалами российского президента Путина.

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков 31 декабря выпустил песню "Пошёл Вон Вавилон", в которой поклонники музыканта заметили явные отсылки к политическим реалиям России.

Слова песни можно расценивать как критику милитаризма:

"У нас материнская плата, церемониальная дата,

Чтобы уберечься от НАТО – положите каждому в постель солдата.

И мы будем ходить строем, всех остальных уроем,

И всем забором такое построим, что каждый поневоле станет героем"

Вспомним 2019-й: 10 популярных песен украинских исполнителей (Видео)

В комментариях к видео с песней пользователи также заметили, что первые буквы в словах названия песни (ПВВ) совпадают с инициалами российского президента Путина.

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Аквариум, Борис Гребенщиков, PVV, Пошел Вон Вавилон.
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