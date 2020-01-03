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Вышел новый хит Джастина Бибера под названием "Yummy" (Видео)

Вышел новый хит Джастина Бибера под названием "Yummy" (Видео)
15:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Сегодня, 3 января, на официальном ютуб-канале Джастина Бибера состоялась долгожданная премьера нового сингла.

Недавно канадский музыкант опубликовал видео, которое ознаменовало его возвращение на сцену после длительной творческой паузы. Сегодня, 3 января, вышел его новый хит "Yummy", который стал первой работой исполнителя за последние 4 года.

Певец, который в марте этого года заявил, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем, несколько недель назад громко объявил о своем возвращении на страницах социальных сетей.

Он заявил, что в начале января выйдет его первая песня "Yummy", которая даст старт релиза его пятого студийного альбома и масштабному гастрольному туру по крупнейшим площадкам Канады и США. 

Трек получил название "Yummy" – "Сладенькая". Певец посвятил эту работу самой сладкой женщине в своей жизни – жене модели Хейли Бибер.

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Этот легкий R&B-трек о любви и безудержных чувствах. Фаны могут оценить, как изменился стиль исполнителя за последние четыре года.

Уже завтра, 4 января, певец обещает обнародовать клип на песню "Yummy". Напомним, что масштабный гастрольный тур певец готов начать 14 мая с концертной площадки в Сиэтле. Его плотный график расписан до 26 сентября 2020 года. Тогда Джастин Бибер планирует завершить тур выступлением в Ист-Резерфорде. В течение пяти месяцев звезда будет собирать арены и стадионы в десятках городов США и Канады.

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Музыка, Джастин Бибер, Песни, Новинки Музыки, Yummy, Новые музыкальные треки.
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