Музыкальный подарок: клип на песню "Take on Me" группы a-ha пересняли в 4K (Видео)

Норвежская группа a-ha выпустила песню "Take on Me" в 1983 году, однако хитом она стала только после переизданий в 1984 и 1985 годах.
Клип на песню снял Стив Бэррон, который также поставил фильм "Черепашки-ниндзя" 1990 года и работал над видео для "Billy Jean" Майкла Джексона.
Оригинальный клип
Клип в разрешении 4K
При съёмках клипа на "Take on Me" использовалось ротоскопирование — техника, при которой отснятый видеоматериал перерисовывается для создания мультипликации.
Видео по "Take on Me" опубликовали на YouTube в январе 2010 года, и к концу декабря 2019 года клип набрал больше 975 миллионов просмотров. В ноябре 2019 года a-ha также выпустила три ролика о создании клипа на "Take on Me".