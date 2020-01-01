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Музыкальный подарок: клип на песню "Take on Me" группы a-ha пересняли в 4K (Видео)

Музыкальный подарок: клип на песню "Take on Me" группы a-ha пересняли в 4K (Видео)
05:14 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Клип на песню Take on Me группы a-ha перевыпустили в разрешении 4K.

Норвежская группа a-ha выпустила песню "Take on Me" в 1983 году, однако хитом она стала только после переизданий в 1984 и 1985 годах.

Клип на песню снял Стив Бэррон, который также поставил фильм "Черепашки-ниндзя" 1990 года и работал над видео для "Billy Jean" Майкла Джексона.

Оригинальный клип

Клип в разрешении 4K

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При съёмках клипа на "Take on Me" использовалось ротоскопирование — техника, при которой отснятый видеоматериал перерисовывается для создания мультипликации.

Видео по "Take on Me" опубликовали на YouTube в январе 2010 года, и к концу декабря 2019 года клип набрал больше 975 миллионов просмотров. В ноябре 2019 года a-ha также выпустила три ролика о создании клипа на "Take on Me".

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Клип, A-ha, Take on Me.
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