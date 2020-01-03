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"Пиккардийская Терция" впервые заколядовали "На Святой Вечер" (Видео)

"Пиккардийская Терция" впервые заколядовали "На Святой Вечер" (Видео)
17:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Премьера песни состоялась 3 января на ютуб-канале группы.

Украинская народная коляда "На Святой Вечер" является малоизвестной, поэтому группа "Пиккардийская Терция" решила вдохнуть в нее новую жизнь. Кроме премьеры в сети, вокалисты исполнят ее перед зрителями в рамках рождественского тура по городам Украины.

Что интересно, колядку "На Святой Вечер" участники группы могли выпустить еще в начале двухтысячных, когда впервые ее услышали в Канаде. Но только через 20 лет "пиккардийцы" впервые заколядовали ее. 

Сначала я думал, что это гуцульская коляда, только потом оказалось, что ее корни – на Полесье. Поэтому у меня получилась полесская колядка с гуцульскими ритмами, – признался участник "Пиккардийской терции" Андрей Капрал, который и создал аранжировку для сингла. 

Заслуженный артист Украины добавил, что колядка как будто имеет магическое действие: "... эта монотонность, как в легендарном "Щедрике", тот наш особый народный мелос! А какая история! В маленьком тексте – большой смысл: в 10-ти куплетах рассказано все: от рождения до воскресения Христа. И о колядниках упомянуто и благодарных хозяевах, об украинской семье. Эта колядка – очень мощная, она "работает" на наши корни".

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Добавим, что вживую поклонники группы "Пиккардийская Терция" смогут услышать колядку и другие рождественско-новогодние произведения артистов уже с 9 января. Именно тогда стартует рождественский тур "Сказка на белых лапах", который начнется во Львове и охватит такие города Украины, как Ровно (12 января), Житомир (13 января), Винница (14 января), Днепр (17 января) и Киев (19 января). Вместе с "пиккардийцами" на сценах будут петь талантливые незрячие дети со всей Украины, ведь именно они стали частью создания альбома под одноименным названием тура "Сказка на белых лапах".

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Музыка, Песни, Пиккардийская Терция, Колядки, На Святой Вечер.
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