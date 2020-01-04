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Суббота, 04.01.2020
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Колоритные украинские колядки для детей на Рождество 2020 (Фото)

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Колоритные украинские колядки для детей на Рождество 2020 (Фото)
15:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:По украинским традициям начинают колядовать на Рождество, 7 января. Предлагаем тексты украинских колядок, которые можно выучить с ребенком к праздникам.

Приобщите ребенка к традициям празднования Рождества и вместе выучите одну или несколько колядок.

7 текстов колядок для детей:

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

 

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось —

Ісус маленький.

 

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

 

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

 

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

 

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

 

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками усіх обіймає —

І нашу хатину, і нашу родину,

І всю Україну.

Христос ся рождає!

М.Влад

На небі зірка ясна засяла,

Світ любим сяйвом сповила,

Хвиля спасення нам завитала,

Діва днесь Сина зродила,

Щоб землю з небом в одно злучити.

Христос родився! Cлавіте!

 

В біднім вертепі, в яслах на сіні,

Спочив Владика, Цар світу,

Браття, до нього спішім всі нині,

Нашого жде Він привіту.

Спішім любов’ю його зігріти.

Христос родився! Cлавіте!

 

Благослови нас, наш любий Христе,

Зло побідити силу дай,

Засій в серцях нам бажання чисте

Міцно любити рідний край,

Щоб Україна могла радіти.

Христос родився! Cлавіте!

Виктор Матюк

 3 Ангел Божий із небес

Радість нам звіщає днесь,

Що в Вифлеємі Бог воплотився,

Там у вертепі Він появився

Бідним пастирям.

 

Тож спішім у Вифлеєм,

Де у яслах Божий Син

Народився з Діви Марії,

Непорочної Лелії

На спасеннє нам.

 

Там віддаймо честь Йому,

Заспіваймо піснь отсю:

Слава во вишних вічному Богу

Отцю і Сину, Духу Святому,

А на земли мир!

 

О Дитятко, Спасе наш!

Глянь ласкаво днесь на нас.

Освободи нас з тяжкої неволі,

Дай дочекати ліпшої долі

З Рождеством Твоїм.

 

В Вифлеємі новина,

Діва Сина породила,

Породила в благодати,

Непорочна Діва Мати,

Марія.

 

Положила на сіні,

В Вифлеємській яскині.

Йосиф Діву потішає,

Повивати помагає

Марії.

 

Серед темної ночі

Ясне світло б’є у очі.

Ясна зоря засвітила,

Де дитятко породила

Марія.

 

І ми також спішімо,

Богу дари принесімо.

У покорі прибігаймо,

Сином Божим все благаймо

Марію.

Час радости, веселости

Світу настав нині,

Же Бог Вічний, Безконечний,

Родився од Діви.

Прийшов на cвіт сам Бог.

Народився убог.

Не в багатих царських палатах,

Яко мог.

 

Час радости, веселости

Світу настав нині,

Же Бог Вічний, Безконечний,

Родився од Діви.

В місті Вифлеємі,

В яселках на сіні

Лежить мале пахолятко

На зимі.

 Темної ночі

Зорі засяли,

Ангели людям

Радість звіщали.

 

У Вифлиємі,

В стайні, на сіні,

Христос родився

Всім на спасіння!

 

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому Сину

Славу віддайте!

 

Слава на небі

Богу святому,

На землі спокій

Роду людському

К. Перелисная

Теплые поздравления с Рождеством Христовым 2020 в стихах и прозе

Ой на річці, на Йордані, 

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

Коляд, коляд ,коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

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