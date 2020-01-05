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Светлые колядки для детей и взрослых на Рождество 2020
Светлые колядки для детей и взрослых на Рождество 2020

Светлые колядки для детей и взрослых на Рождество 2020

Смотрите фото (8)
Светлые колядки для детей и взрослых на Рождество 2020
17:44 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости культуры:Хотите на Рождество порадовать близких и друзей?

Мы подобрали для вас веселые и колоритные рождественские украинские колядки для взрослых и детей, которые можно легко выучить. Давайте готовиться к Рождеству 2020 вместе.

Колядин–колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мiшок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

Добрий вечір, господарю!

Винесь нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винесь сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали -

Колядників пригощали!

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

 

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

 

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

 

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

 

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

 

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

 Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Що ти, дядьку, там напік,

Винось нам аж на тік.

А ви тітко на запаску

Кладіть в торбу ще й ковбаску.

Щоб добро у вас бувало

Несіть нам шматочок сала.

Хай вам Бог за ці дари

Дасть багатії отари,

Поросята і корови.

Та бувайте всі здорові!!!

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

 

Сало велике

Тягну за лико.

Лико порвалось,

Сало зосталось.

 

Добривечір!

 Хтось веселий надпис вивів

На тоненькому льоду:

"Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!"

 

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

 

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Ідуть ряжені на конях

Нас вітати із Різдвом!

Вечеря на Рождество 2020: что и когда нужно нести кумовьям

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

 

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

 

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

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Музыка, Рождество, Рождество Христово, Колядки, Колядовать, Колядки на украинском языке, Рождество 2020, Когда колядуют, Колядки 2020.
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