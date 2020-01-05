Вечеря на Рождество 2020: что и когда нужно нести кумовьям

Новости Украины:В канун Рождества 2020 проводится важный добрый христианский ритуал – вечеря для кумовьев.

Близится Рождество 2020 – один из самых радостных и светлых христианских праздников, который принято отмечать с родными и близкими. В Украине всегда почитали крестных родителей, а потому есть добрая традиция на Рождество ходить к ним в гости и нести вечерю.

До какого числа носят вечерю на Рождество? Часто кумовья живут далеко, и у детей нет возможности в один вечер успеть прийти в гости к крестному отцу и крестной матери. В этом случае допускается посетить одних кумовьев 6-го числа, а других – 7 января. Нет строгих ограничений этого ритуала.

Идти в гости с пустыми руками не принято. Однако строгих правил, какие именно продукты брать с собой, нет. Все зависит от традиций конкретного региона и отдельно взятых семей.

Главным ритуальным рождественским блюдом является кутья – именно ее и следует взять в качестве угощения для крестных. Еще один обязательный продукт, который следует взять по традиции – хлеб или другая выпечка. Святой вечер – это завершающий день после продолжительного Рождественского поста. А потому на праздничном столе будут уместными разнообразные мясные закуски.

Также, собираясь в гости к кумовьям, положите в корзинку фрукты, цитрусовые, конфеты и другие угощения.

Вручая вечерю крестным, дети при этом должны сказать: "Добрый вечер, Святой вечер! Отец с мамой вечерю вам передали!" Также можно почитать стихи на вечерю крестным. А крестные взамен угощения одаривают своих крестников сладостями, подарками и деньгами. Такая добрая традиция считается хорошей приметой, обещающей удачу и благополучие в новом году.