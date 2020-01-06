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Ворвался в новое десятилетие крутым клипом: Джастин Бибер выпустил свежее видео

Ворвался в новое десятилетие крутым клипом: Джастин Бибер выпустил свежее видео
09:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:4 января вышел его новый клип на хит "Yummy", который стал первой работой исполнителя за последние 4 года.

Певец, который в марте этого года заявил, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем, несколько недель назад громко объявил о своем возвращении на страницах социальных сетей.

Он заявил, что в начале января увидит свет первая песня "Yummy", которая даст старт релизу его пятого студийного альбома и масштабному гастрольному туру по крупнейшим площадкам Канады и США.

4 января, на официальном ютуб-канале Джастина Бибера состоялась долгожданная премьера новой видеоработы к синглу, который он обнародовал днем ранее. Трек получил название "Yummy" – "Сладенькая". Певец посвятил эту работу самой сладкой женщине в своей жизни – жене модели Хейли Бибер.

Мини-концерт: Джастин Бибер зажигает в машине (Видео)

В эпатажном видео 25-летний певец пробует многочисленные блюда в роскошном ресторане вместе с нарядно одетыми гостями. А впоследствии певец, который покрасил волосы в розовый, устраивает энергичные танцы прямо на столе посреди заведения.

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Музыка, Клип, Джастин Бибер, Певец, Трек.
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