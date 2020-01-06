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Поплавский и Винник готовят совместный проект: подробности

Поплавский и Винник готовят совместный проект: подробности
13:39 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости культуры:Ректор Киевского национального с Михаил Поплавский и певец Олег Винник запускают новый проект.

Звезды шоу-бизнеса анонсировали национальную музыкальную премию Украинская песня года. Церемония награждения состоится 12 февраля в Национальном дворце искусств Украина.

По словам Поплавского, создавшего премию в 2004 году, он решил придать ей новое дыхание изменением концепции и привлечением молодых специалистов.

"Мы решили возобновить проект Украинская песня года и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиопространстве", - сказал Поплавский.

 
 
 
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Разом із @olegg.vynnyk презентували спільний проект - Національну музичну церемонію нагородження «Українська пісня року»! ⠀ Грандіозна подія відбудеться 12 лютого в Національному палаці мистецтв «Україна».⠀ Любіть українське! Цінуйте українське! Підтримуйте українське! Українці, єднаймося! ⠀ #поплавський #олегвинник #українськапісняроку #ukraine #poplavskiy

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Он рассказал, что его команда заканчивает работать над последними штрихами шоу: утверждает номинации, эксперты оценивают участников. Исполнителей оценивают по ряду критериев: ротация на радио и в телепространстве, просмотры в социальных сетях, гастрольная деятельность, создание нового материала.

"Мы отметим тех артистов, которые своим творчеством несут любовь к Украине, честно создают свою музыку и с открытым сердцем дарят ее людям. Нам важно помнить о своих корнях, о том, кто мы есть, чтобы показывать достойный пример будущим поколениям. Наша главная задача - показать актуальных на сегодняшний день артистов и отметить настоящих звезд, чьи имена уже вошли в историю украинской эстрады Верю, что Украинская песня года станет главной и самой престижной музыкальной премией страны", - в свою очередь, прокомментировал проект Винник.

Режиссером-постановщиком шоу стала Катя Царик – выпускница университета культуры и искусств, автор клипов для целого ряда звезд шоу-бизнеса и режиссер недавнего концерта Олега Винника во Дворце спорта. Она обещает удивить зрителя нетрадиционной подачей и техническими новинками мирового уровня.

"Наша задача - создать не привычный классический концерт, а сделать акцент на модернизации, технологичности, современной картинке. Гармонично вложить все это в смысл каждой песни", - рассказала она.

Вспомним 2019-й: 10 популярных песен украинских исполнителей (Видео)

Еще один выпускник университета, руководитель компании ALIGHT Владимир Андрусишин, отвечает за техническое наполнение концерта, световые и звуковые эффекты. Он обещает показать на украинской сцене самые впечатляющие новинки рынка.

Михаил Поплавский пообещал, что их с новый проект с Винником станет ежегодным.

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Музыка, Музыкальная премия, Михаил Поплавский, Олег Винник, Украинская песня года.
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