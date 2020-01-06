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Олег Винник и Александр Пономарев спели знаменитую колядку (Видео)

Олег Винник и Александр Пономарев спели знаменитую колядку (Видео)
19:15 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости культуры:Артисты поздравили украинцев с наступающим Рождеством Христовым.

В канун Рождества Олег Винник и Александр Пономарев подготовили украинцам сюрприз. Артисты вместе записали знаменитую праздничную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Мужской дуэт разбавила бэк-вокалистка Винника Таисия, более известная под сценическим именем Таюне.

Видео появилось на YouTube-канале Александра Пономарева. Черно-белый формат ролика был выбран для того, чтобы зритель мог сконцентрироваться на вокале звезд, не отвлекаясь на внешние элементы.

Многим очень понравилась музыкальная работа. В комментариях под видео поклонники звезд очень тепло отозвались о песне.

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"Удивительное сочетание голосов. Эмоции словами не передать", "Как же приятно слушать украинские песни, ностальгия", "Класс!!! Так задорно и радостно исполнили колядку. Сразу появилось настроение праздника", "Эмоции переполняют. С наступающими праздниками Вас. Спасибо. Классное трио", - пишут пользователи сети.

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Рождество, Колядки, Александр Пономарев, Олег Винник, Рождество 2020.
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