Скачать
Пятница, 10.01.2020
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой
Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой
Президент WBO назвал причину исключения Тайсона Фьюри из рейтинга
Президент WBO назвал причину исключения Тайсона Фьюри из рейтинга
Экстренное собрание: почему Елизавета II созвала всех представителей монархии
Елизавета II созвала всех представителей монархии

Британская певица Georgia выпустила новый альбом "Seeking Thrills" (Видео)

Британская певица Georgia выпустила новый альбом "Seeking Thrills" (Видео)
14:03 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:29 февраля этого года Georgia выступит в Киеве.

Певица и мульты-инструменталистка из Британии Georgia выпустила новый альбом Seeking Thrills.

The Guardian называет Seeking Thrills "смелым британским гимном гедонизма", одновременно сама артистка рассказывает, что на эту музыку ее вдохновила свобода и ритмы, которые господствуют на танцполах берлинских клубов.

Бывшая футболистка и барабанщица Кейт Темпест, первый альбом которой впитал влияние Missy Elliott и пост-панка, - это все молодая британская звезда Georgia. В свое время она едва не променяла музыкальную карьеру на спортивную до сих пор могла бы играть за Arsenal Ladies. 

"У нас есть новая песня": Оззи Осборн выпустит трек с Элтоном Джоном

Но, вырастая в музыкальной семье, Georgia выбрала путь, которым идет и сейчас. Ее дебютник в 2015 сопровождался громкими сравнениями с MIA и Missy Elliott и восторженными комплиментами ее игре на барабанах. К слову, на всех инструментах на этом альбоме девушка играла сама.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Альбом, Певица, Британская певица, Georgia, Seeking Thrills.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
02 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
03 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
04 Что же пошло не так? Алена Винницкая откровенно рассказала о личном
05 Невероятно полезен для организма человека: чем же так хорош имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Был тяжело ранен и умер в больнице: стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Появилось видео с &quot;черным ящиком&quot; самолета МАУ
Появилось видео с "черным ящиком" самолета МАУ
В НБУ анонсировали значительное снижение учетной ставки
В НБУ анонсировали значительное снижение учетной ставки
Берлинский кинофестиваль: Джереми Айронс возглавит жюри
Берлинский кинофестиваль: Джереми Айронс возглавит жюри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь