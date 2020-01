"У нас есть новая песня": Оззи Осборн выпустит трек с Элтоном Джоном

Оззи Осборн, выпустивший недавно клип на песню Straight To Hell из нового альбома, решил пригласить к сотрудничеству известного британского певца Элтона Джона.

О том, что ее муж создает совместный трек с Элтоном рассказала The Talk Шэрон Осборн.

"У нас есть новая песня, и она великолепна. В песне появится друг Оззи, Элтон Джон. Это действительно хороший материал", - сказала она.

“There is new music and it's great. He's got his friends playing on it. He’s doing a song with Elton [John]. There is so much good stuff.” - @MrsSOsbourne spills on @ozzyosbourne's new music and ‘song with @eltonofficial. pic.twitter.com/GoK725mkhJ

— The Talk (@TheTalkCBS) January 6, 2020