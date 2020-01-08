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"У нас есть новая песня": Оззи Осборн выпустит трек с Элтоном Джоном

"У нас есть новая песня": Оззи Осборн выпустит трек с Элтоном Джоном
19:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Британский музыкант запишет совместную песню с Элтоном Джоном.

Оззи Осборн, выпустивший недавно клип на песню Straight To Hell из нового альбома, решил пригласить к сотрудничеству известного британского певца Элтона Джона.

О том, что ее муж создает совместный трек с Элтоном рассказала The Talk Шэрон Осборн.

"У нас есть новая песня, и она великолепна. В песне появится друг Оззи, Элтон Джон. Это действительно хороший материал", - сказала она.

Оззи Осборн презентовал клип на сингл "Under the Graveyard" (Видео)

Других подробностей Шэрон не раскрыла. Пока не известно войдет ли композиция в будущий альбом Осборна Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года.

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Элтон Джон, Музыка, Оззи Осборн, Трек.
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