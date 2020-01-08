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Среда, 08.01.2020
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Это огонь: бунтарь Оззи Осборн презентовал клип на песню "Straight To Hell" (Видео)

Это огонь: бунтарь Оззи Осборн презентовал клип на песню "Straight To Hell" (Видео)
10:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:В новом музыкальном видео музыкант устраивает бунт против системы.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн опубликовал клип на песню Straight To Hell, которую он представил ранее. В записи принял участие Слэш.

Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

Оззи недавно также выпустил клип на сингл Under the Graveyard из будущего альбома.

В новом музыкальном видео музыкант устраивает бунт против системы:

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Напомним, из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.

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Все по теме:

Рок, Клип, Оззи Осборн, Бунт, Ordinary Man, Straight To Hell.
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