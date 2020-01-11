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"Теплый акустический вертеп": группа ТНМК сыграет рождественскую программу (Видео)

"Теплый акустический вертеп": группа ТНМК сыграет рождественскую программу (Видео)
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Музыканты станут персонажами рождественского вертепа.

Во вторник, 14 января, состоится специальная программа, посвященная рождественскому празднику. Программа под названием "Теплый акустический вертеп" состоится в киевском клубе "Caribbean Club Concert-Hall".

Украинская группа "ТНМК" сыграет персонажей классического вертепа. Сообщается, что музыканты поведают нам об украинских рождественских традициях в современном контексте, а также порадуют своими песнями.

Выступление пройдет в формате мини-спектакля.

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Фагот (Олег Михайлюта) примерит на себя роль Черта: "У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали".

"Я написал каждому актеру стихи, пытаясь перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, немного добавив свежего перца: мой персонаж (Сионист), например, в своей речи подчеркивает необходимость введения в Украине рынка земли. У всех есть свои роли и даже наше технический директор (Смерть) наконец-то имеет реплику", - добавил Александр Сидоренко (Фоззи).

Как ранее сообщалось, Mozgi Entertainment выпустили рождественскую песню.

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Все по теме:

Киев, Видео, ТНМК, Caribbean Club Concert Hall, Теплый акустический вертеп, Рождественская программа.
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