"Теплый акустический вертеп": группа ТНМК сыграет рождественскую программу (Видео)

Новости культуры:Музыканты станут персонажами рождественского вертепа.

Во вторник, 14 января, состоится специальная программа, посвященная рождественскому празднику. Программа под названием "Теплый акустический вертеп" состоится в киевском клубе "Caribbean Club Concert-Hall".

Украинская группа "ТНМК" сыграет персонажей классического вертепа. Сообщается, что музыканты поведают нам об украинских рождественских традициях в современном контексте, а также порадуют своими песнями.

Выступление пройдет в формате мини-спектакля.

Фагот (Олег Михайлюта) примерит на себя роль Черта: "У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали".

"Я написал каждому актеру стихи, пытаясь перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, немного добавив свежего перца: мой персонаж (Сионист), например, в своей речи подчеркивает необходимость введения в Украине рынка земли. У всех есть свои роли и даже наше технический директор (Смерть) наконец-то имеет реплику", - добавил Александр Сидоренко (Фоззи).

Как ранее сообщалось, Mozgi Entertainment выпустили рождественскую песню.