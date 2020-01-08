Привет 20-е: Mozgi Entertainment выпустили рождественскую песню (Видео)

Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой собрал всех подопечных для музыкального рождественского поздравления с новым десятилетием. В зажигательном клипе на украиноязычный трек появились популярные группы "Mozgi", "Время и Стекло" и певица боливийского происхождения Michelle Andrade.
В колоритном видео появились одни из самых популярных звезд отечественной сцены – "Mozgi", "Время и Стекло" и Michelle Andrade.
В душевном видео знаменитости собрались за праздничным новогодним столом, обменялись подарками и устроили зажигательную вечеринку у елки. Песня "20s" стала своеобразным итогом плодотворной творческой деятельности исполнителей в течение предыдущего десятилетия. Артисты выразили надежду, что к 2020 год станет не менее успешным для каждого из них.
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Пусть ваши 20-е будут най-най-най! Merry Christmas and Happy New Year from #mozgi, @vremyaisteklo, @mishvirmish and @u_c.baby ⠀ Музыка: @realpotap, @positiff⠀ Слова: @realpotap⠀ Аранжировк: @anton_kraynoff ⠀ Режиссёр: @mark_ody17, @roman_shparuk⠀ Оператор-постановщик: @mark_ody17 ⠀ Гаффер/фокус-пуллер: @moon_carrots⠀ Осветитель: @bykov.vl.an⠀ Хелпер: @denkoretsky, @suslik_na_mestnosti, @alexsandrabartol⠀ Монтаж: @mark_ody17⠀ Цвет: @roman_shparuk⠀ ⠀ Лови наш новогодний трек на всех цифровых площадках
Пусть ваши 20-е будут самыми-самыми-самыми! Merry Christmas and Happy New Year from MOZGI, Время и Стекло, Michelle Andrade, – прокомментировали премьеру.
Авторами музыки к украиноязычному синглу стали Потап и Позитив, а современный текст – традиционно дело рук Алексея Потапенко.