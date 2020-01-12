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День рождения у Зейна Малика: самые успешные песни британского певца (Видео)

День рождения у Зейна Малика: самые успешные песни британского певца (Видео)
15:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Популярный британский певец Зейн Малик празднует свой день рождения 12 января.

Талантливому артисту, который также несколько раз завоевывал статус "Самого стильного мужчины Британии" по версии читателей GQ, исполняется 27 лет.

Безусловно, Зейн Малик стал одним из самых популярных исполнителей – его композиции находят места у миллионов поклонников во всем мире. Кроме того, парень еще и прославился громким романом с супермоделью Джиджи Хадид.

Об их любви заговорили в ноябре 2015 года, впоследствии пара появляться вместе на светских мероприятиях. В декабре 2016 года даже были слухи о помолвке звезд, однако, по информации СМИ, девушка отказала певцу, потому что не хотела торопиться с женитьбой. А в марте 2018 после трех лет отношений пара официально сообщила о расставании. В первые дни 2020 года Джиджи и Зейн решили восстановить отношения, чем поразили всех поклонников.

Профессиональная жизнь артиста началась еще до его совершеннолетия. Первыми шагами в музыкальной карьере Малика стало участие в группе One Direction в 2010 году. В 2015 Малик строит сольную карьеру. Дебютным синглом стала композиция Pillowtalk и клип с участием Джиджи Хадид. Премьера Pillowtalk состоялась в конце января 2016 года, а уже в феврале заняла первую строчку в Billboard Hot 100. Вместе с этим, певец стал первым британским исполнителем, который сразу возглавил первое место в чарте США.

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Самой известной песней стала Dusk Till Dawn, которую Малик записал в дуэте с певицей Сиа. После этого Forbes назвал композицию потенциальным номинантом на премию "Грэмми" за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой. Кроме того, композиция дебютировала на первой строке мирового рейтинга iTunes.

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Музыка, Песни, День рождение, Зейн Малик.
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