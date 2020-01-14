Lindemann выпустил два видео на песню "Ach so gern" (Видео)

Новости культуры:Сингл вошел в новый альбом F&M группы Lindemann, который будет представлен в Киеве.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен выпустили два новых видео на композицию Ach so gern.

Сингл вошел в новый альбом F&M их совместного проекта Lindemann, с которым они посетят Киев.

Первый музыкальный ролик - это альтернативная версия представленного ранее клипа, снятая одним кадром. А второй - ремикс, стилизованный под сольный проект Петера Тегтгрена Рain.

Lindemann — метал-проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Группа названа в честь фамилии одного из участников. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.