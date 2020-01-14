Скачать
Вторник, 14.01.2020
Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию
Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию
Глава МАУ: "Черные ящики" сбитого в Иране самолета могут передать Украине
Глава МАУ: "Черные ящики" сбитого в Иране самолета могут передать Украине
Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии
Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии
Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм
Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм

Lindemann выпустил два видео на песню "Ach so gern" (Видео)

Lindemann выпустил два видео на песню "Ach so gern" (Видео)
15:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Сингл вошел в новый альбом F&M группы Lindemann, который будет представлен в Киеве.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен выпустили два новых видео на композицию Ach so gern.

Сингл вошел в новый альбом F&M их совместного проекта Lindemann, с которым они посетят Киев.

Первый музыкальный ролик - это альтернативная версия представленного ранее клипа, снятая одним кадром. А второй - ремикс, стилизованный под сольный проект Петера Тегтгрена Рain.

Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм

Lindemann — метал-проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Группа названа в честь фамилии одного из участников. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Rammstein, Клип, Новый клип, Новая песня, Трек, Lindemann, Ach so gern.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Непомерно высокая зарплата: Рада ждет объяснения министров
03 14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января
05 "Привет отпуск": Надя Дорофеева поделилась соблазнительными снимками с отдыха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине заработала еще одна платежная система: что о ней известно
В Украине заработала еще одна платежная система
Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших
Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших
Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию
Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию
Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки
Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь