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Пятница, 17.01.2020
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Как группа Drezden "разогревается" перед концертным туром (Видео)

Как группа Drezden "разогревается" перед концертным туром (Видео)
20:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В начале декабря вокалист Сергей Михалок и его группа Drezden презентовали новый альбом с названием "Эдельвейс".

Музыканты записали уже второе видео – теперь live – на песню "Drezden" с первого альбома группы.

До первого концерта Михалка и Drezden осталось меньше недели – презентация, напомним, состоится 19 января во Львове Сергей Михалок презентует новый альбом во Львове: дата и детали концерта , как раз в день рождения фронтмена. Символично, не так ли?! А пока поклонники Михалка и компании ждут живой концерт, группа представила еще и второй live на песню "Drezden".

"Drezden" – песня-флагман дебютного альбома группы Drezden, который вышел в сентябре 2018 года. Снять live снова была приглашена команда Krok Films, а новой локацией для съемок стало арт-пространство "Mooving art factory" на Минском заводе "Горизонт".

"В новом видео музыканты приглашают в новогоднее путешествие по Вселенной Drezden, где каждый слушатель сможет окунуться в невероятную сказочную атмосферу и, возможно, придумать свой собственный "Дрезден", – пишет сайт группы.

А вот как выглядела первая версия песни Drezden. Какая вам больше нравится?

После концерта во Львове музыканты выступят в Минске (23 февраля), Киеве (28-го) и Харькове (13 марта).

Что известно о группе Drezden?

Это сольный проект культового белорусского артиста Сергея Михалка, в котором он открывает для поклонников еще одну сторону своего творчества. По словам представителей коллектива, Drezden – это эклектичный сплав "The Cure", "Wolfsheim" и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и "Neue Deutsche Welle" через 40 лет.

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Сейчас коллектив выпустил два студийных альбома. Дебютная пластинка Drezden вышла в свет в сентябре 2018 года и мгновенно нашла тысячи поклонников. Все это время музыканты работали над вторым альбомом и концертной программой, которую представят в Украине и Беларуси.

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Музыка, Альбом, Клип, Новый клип, Песня, Дрезден, Сергей Михалок, Новые пести.
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