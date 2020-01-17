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Эминем анонсировал новый альбом и клип на один из треков "Darkness" (Видео)

Эминем анонсировал новый альбом и клип на один из треков "Darkness" (Видео)
15:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В своей работе музыкант вдохновился альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал Альфред Хичкок.

Эминем неожиданно выпустил свой одиннадцатый сольный альбом Music To Be Murdered By, а также представил клип на одну из песен.

Рэпер вдохновлялся альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал Альфред Хичкок. В пластинке Эминема голос Хичкока появляется в интерлюдиях между песнями.

В трек-лист вошли 20 песен, в том числе записанные совместно с Эдом Шираном, Андерсоном Паком, Young M.A, Skylar Grey, Juice WRLD, который умер в декабре, и другими исполнителями.

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Также рэпер выложил клип на трек Darkness. В видео воссозданы кадры массового убийства на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, в ходе которого были убиты 58 человек. В конце музыкант призывает голосовать за изменение закона о ношении оружия в США.

Напомним, что вышла новая песня Шакиры "Me Gusta", записанная вместе с пуэрториканским певцом и рэпером Anuel AA. Трек опубликован на YouTube-канале артистки.

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Музыка, Новый клип, Эминем, Новый альбом, Darkness.
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