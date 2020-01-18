Скачать
Суббота, 18.01.2020
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Допросы в ГБР: Порошенко изменил планы
Допросы в ГБР: Порошенко изменил планы
Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования на Кубке IBU в Осрбли
Украинец Ткаленко завоевал серебро
Застревают в челюстях и желудках: тигровые акулы страдают от рыболовных крючков
Тигровые акулы страдают от рыболовных крючков

Сравнил себя со смертником: на Эминема посыпался шквал критики за песню из нового альбома

Сравнил себя со смертником: на Эминема посыпался шквал критики за песню из нового альбома
15:19 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры:В новый альбом Эминема вошла песня о теракте в Манчестере.

Рэпер Эминем оказался в центре скандала после выхода альбома Music To Get Murdered By, в который вошла песня Unaccommodating. В композиции рэпер решил сравнить себя со смертником, который совершил нападение на концерт Арианы Гренде в 2017 году, сообщает ВВС.

Во время нападения в Манчестере погибло 22 человека, среди которых были подростки и дети. В песне звучит строчка "Я выжидаю, кричу: "Бомбы пошли"/ Как будто я у концерта Арианы Гранде и выжидаю", она и вызвала негодование фанатов.

Мать погибшего во время взрыва в Манчестере 29-летнего блогера Мартина Хетта Фиген Мюррей назвала песню бессмысленной.

Как группа Drezden "разогревается" перед концертным туром (Видео)
Как группа Drezden "разогревается" перед концертным туром (Видео)Читать полностью
 

"Похоже, он пользуется популярностью Арианы Гранде и Джастина Бибера и говорит неприятные вещи о других известных людях. Это глупо и совершенно бессмысленно. И прежде чем все фанаты Эминема набросятся на меня - меня это не интересует, я не буду им отвечать", - написала она в Twitter. Женщина уже несколько лет ведет борьбу за "закон Мартина", который требовал бы от клубов, концертных залов и стадионов более строгих правил безопасности.

Фанаты Арианы Гранде также назвали песню "жалкой попыткой привлечь внимание". Недовольство выразили и поклонники самого рэпера: "Я большой фанат Эминема, но строка о бомбе в Манчестере очень пренебрежительная. Возможно, мой любимый артист вообще разочаровал меня такой странной и травматической строкой о моем городе", - написал один из пользователей Twitter.

Эта строка показалась фанатам особенно странной, поскольку в 2017 году Эминем публично поддержал жертв теракта и призвал пожертвовать деньги пострадавшим семьям.

Atlas Weekend 2020: певец Yungblud впервые выступит в Киеве (Видео)

Unaccommodating - вторая композиция на Music To Be Murdered By, она идет сразу после интро. В новом альбоме - 20 треков, он частично продолжает темы предыдущей пластинки рэпера - Kamikaze 2018 года. В отличие от Unaccommodating, первый сингл из Music To Be Murdered By - Darkness - требует усиления контроля за оборотом оружия в США. В песне и видео рассказывается о стрельбе на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда погибло 59 человек.

В ночь на 23 мая 2017 года смертник привел в действие взрывное устройство на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере. Жертвами теракта стали 22 человека. В связи с этим уровень террористической угрозы в Британии был поднят до "критического", 27 мая его снизили до "строгого".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эминем, Критика, Американский рэпер, Теракт в Манчестере, Music To Get Murdered By, Unaccommodating.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минирование побережья Азовского моря: заявление Штаба ООС
02 Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
03 18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
04 Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)
05 Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Умут, Дьйомерси, Аннаэль и Влана: как украинцы называли детей в 2019 году
Как украинцы называли детей в 2019 году
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Крещение Господне 2020: обряды ритуального омовения и традиции праздника
Крещение Господне 2020: обряды ритуального омовения и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь