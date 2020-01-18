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Солистка группы KAZKA объяснила главную идею клипа "Палала"

Солистка группы KAZKA объяснила главную идею клипа "Палала"
18:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:По мнению Александры Зарицкой в клипе много символизма, а не эротики.

Украинская поп-группа KAZKA 27 декабря представила свой второй студийный альбом NIRVANA, в который вошли десять композиций о романтических отношениях и горечи расставаний. Одну из песен "Палала" музыканты решили экранизировать в достаточно откровенной форме.

Автором новой видеоработы стал знаменитый украинский режиссер Алан Бадоев. На соблазнительных кадрах Александра Зарецкая появилась в бельевых образах, а вместе с ней – несколько мужчин и женщин. Вся стилистика клипа выполнена в красных цветах, а главным символом стали красные нити, которыми "сшивали" героев клипа.

В сети нашлось немало хейтеров, которые обвинили группу в излишней откровенности и пропаганде разврата. В программе "Утро с Украиной" солистка решила обосновать подтекст клипа и заметила, что он полон чувствами и романтикой. Скандальной сцене с одиозной красной нитью, которую мужчина достает изо рта исполнительницы, Александра нашла собственное объяснение.

На самом деле все было гораздо элегантнее. Это аллитерация, символизм. Это с меня, с моей души, из моего сердца достают красную нить, которая является символом любви, – заверила вокалистка ведущих программы.

 
 
 
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P A L A L A — L O V E photo @d1ff

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Пикантные кадры: солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая отдыхает на Шри-Ланке (Фото, Видео)

Кроме того Александра призналась, что для команды было настоящее удовольствие работать с Аланом Бадоевым. Доверие к идеям клипмейкера возникло еще до начала совместной работы, а его идеи одобрили музыканты и продюсеры.

У Алана было очень много идей. Но именно эта вызвала такой большой ажиотаж. В видео, на самом деле, все очень романтично и я бы даже сказала высокодухово, – убеждена звезда.

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Музыка, Клип, Песня, KAZKA, Символизм.
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