"Просто хочется чтобы они кайфанули": Alyona Alyona выступила в Нидерландах

Новости культуры:Рэперша Alyona Alyona представила Украину на ежегодном музыкальном фестивале в Гронингене.

Украинская рэп-певица Alyona Alyona выступила в нидерландском городе Гронинген, где проходил ежегодный музыкальный фестиваль Eurosonic.

"Просто хочется чтобы они кайфанули и, не зная языка, просто почувствовали какую-то мою энергетику. Вот это было бы круто", - рассказала в интервью Укринформу певица.

Alyona Alyona пела на украинском. Публика была в восторге - даже не зная языка, люди пытались подпевать.

"Больше всего мне интересно наблюдать за людьми, насколько они раскованы во время концертов. Наши украинцы отрываются от пупа. Они душу вынимают, а вот в Европе люди по-разному ", - говорит Alyona Alyona.

В Нидерландах украинская рэп-певица впервые. Она уже выступала в 16 странах. Среди них Италия, Франция, Германия.