Скачать
Суббота, 18.01.2020
Авиакатастрофа в Тегеране: борт с телами погибших украинцев прибудет в воскресенье
Авиакатастрофа в Тегеране: борт с телами погибших украинцев прибудет в воскресенье
Смог в Киеве: чем загрязнен воздух в столице
Смог в Киеве: чем загрязнен воздух в столице
День сенсаций продолжается: Челси уступил аутсайдеру АПЛ
День сенсаций продолжается: Челси уступил аутсайдеру АПЛ
SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon
SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon

"Просто хочется чтобы они кайфанули": Alyona Alyona выступила в Нидерландах

"Просто хочется чтобы они кайфанули": Alyona Alyona выступила в Нидерландах
21:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости культуры:Рэперша Alyona Alyona представила Украину на ежегодном музыкальном фестивале в Гронингене.

Украинская рэп-певица Alyona Alyona выступила в нидерландском городе Гронинген, где проходил ежегодный музыкальный фестиваль Eurosonic.

"Просто хочется чтобы они кайфанули и, не зная языка, просто почувствовали какую-то мою энергетику. Вот это было бы круто", - рассказала в интервью Укринформу певица.

Alyona Alyona пела на украинском. Публика была в восторге - даже не зная языка, люди пытались подпевать.

"Больше всего мне интересно наблюдать за людьми, насколько они раскованы во время концертов. Наши украинцы отрываются от пупа. Они душу вынимают, а вот в Европе люди по-разному ", - говорит Alyona Alyona.

Звезда, разрушающая стереотипы: "The Guardian" отметил Alyona Alyona

В Нидерландах украинская рэп-певица впервые. Она уже выступала в 16 странах. Среди них Италия, Франция, Германия. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фестиваль, Музыка, Рэп, Певица, Alyona Alyona, Eurosonic.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
02 Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)
03 Минирование побережья Азовского моря: заявление Штаба ООС
04 Мир на грани новой Великой депрессии: глава МВФ поделилась опасениями
05 Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Восемь раненных
День в ООС: Восемь раненных
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Украина получит &quot;черные ящики&quot; самолета МАУ: в Иране подтвердили информацию
Украина получит "черные ящики" самолета МАУ
Уже не &quot;Их королевское высочество&quot;: принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов
Уже не "Их королевское высочество": принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь