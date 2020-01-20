Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов

Объявлены имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая выступает организатором конкурса от нашей страны.
С 8 февраля в прямых эфирах за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых:
[О]
KHAYAT
Assol
CLOUDLESS
Katya Chilly
GARNA
FO SHO
David Axelrod
Александр Порядинский
TVORCHI
GIO
Jerry Heil
Krut
Элина Иващенко
Go-A
MOONZOO feat. F.M.F. Sure
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Тадаааааам, оголошуємо ⠀ Довгоочікуваний список учасників Нацвідбору на #Євробачення-2020! З 8 лютого у прямих ефірах телеканалів СТБ і UA: ПЕРШИЙ за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах будуть боротися 16 конкурсантів: 1. [О] 2. KHAYAT 3. Assol 4. CLOUDLESS 5. GARNA 6. Katya Chilly 7. FO SHO 8. David Axelrod 9. Олександр Порядинский 10. TVORCHI 11. GIO 12. Jerry Heil 13. KRUTЬ 14. Еліна Іващенко 15. GO-A 16. MOONZOO feat. F.M.F. Sure ⠀ Інформацію про учасників шукай на нашому сайті або за посиланням в сторіс Пишіть в коментарях ім'я учасника за якого будете вболівати #СТБ #МожливоВсе
Третьим судьей Нацотбора стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" - Виталий Дроздов. Напомним, первым судьей стал музыкант и актер Андрей Данилко, а вторым - певица Тина Кароль.
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Продовжуємо день чудових новин Представляємо вам повний склад журі Нацвідбору! ⠀ Третім суддею Національного відбору на #Євробачення-2020 став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» Віталій Дроздов (@vitaly_drozdov ) ⠀ Новий суддя Національного відбору-2020 Віталій Дроздов в українській музичній індустрії давно визнаний одним з найкращих експертів. Багато років Віталій утримує на лідерській позиції радіостанцію «Хіт ФМ», є членом журі великих музичних премій в Україні і бере участь у важливих для української музики подіях. ⠀ Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на #Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Купуй квитки тут @ticketsbox або за посиланням, яке ми залишили в сторіс. #СТБ #можливовсе
Телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал на 22 февраля. Вести эфиры нацотбора снова будет Сергей Притула.