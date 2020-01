Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей

Новости культуры:Хотя до популярного вокального конкурса Евровидение-2020 остается более 5 месяцев, некоторые страны уже знают имена своих представителей.

Так, в Испании, Бельгии, Болгарии, Австрии, Грузии, Нидерландах, Франции и на Кипре рассекретили информацию об участниках международного проекта.

Согласно официальным данным, организаторы песенного конкурса четырех стран решили не проводить национальный отбор. Поэтому в Бельгии и Испании сразу же объявили имена артистов, которые присоединятся к Евровидению-2020, а затем с конкурсантами определились Кипр, Болгария, Австрия и Грузия и Нидерланды.

Испания

Известно, что Испания входит в так называемую "Большую пятерку", поэтому ее представитель не будет бороться за место в финале Евровидения-2020, а автоматически попадет в список вокалистов главного шоу. Поэтому выступление зажигательного артиста Бласа Канто зрители смогут увидеть в финале песенного конкурса.

Сейчас певец подтвердил информацию об участии в международном проекте и признался, что еще работает над конкурсной песней. Известно, что Блас Канто выберет англоязычную композицию, которую представит публике зимой 2020 года.

Что известно о Бласе Канто?

Это популярный в Испании певец, который может похвастаться немалой фан-группой. 27-летний Блас Канто уже участвовал в Евровидении, когда выступал в составе группы Auryn. В 2011 году коллектив занял второе место, однако сейчас артист убежден, что ему удастся завоевать главный кубок Евровидение-2020.

Бельгия

С представителем конкурса определились и жители Бельгии. Так, знаменитая группа Hooverphonic выступит в одном из полуфиналов Евровидения-2020. Талантливые музыканты пока не разглашают, с какой песней они будут покорять мир, но она тоже будет англоязычной. Премьера трека запланирована на начало 2020 года, поэтому миллионы поклонников знаменитой группы находятся в ожидании презентации.

Что известно о Hooverphonic?Бельгийский коллектив, основанный еще в 1995 году. Сначала Hooverphonic пели песни в стиле трип-хопа, однако сейчас их с легкостью можно отнести к лаунжу. Коллектив может похвастаться немалыми тиражами студийных пластинок и саундтреками к фильму "Больше, чем любовь" и сериалу "Академия Амбрелла".

Болгария

А вот Болгарию будет представлять певица VICTORIA. Артистка только начинает свою карьеру и в 2019 году победила на шоу "Х-фактор". Ее чувственный трек I want to know покорил всю страну, поэтому именно VICTORIA выступит в мае на Евровидении-2020.

"В начале 2019 года я просто не могла представить, сколько возможностей откроется для меня. Я горжусь тем, что представлю Болгарию в Роттердаме. Быть представительницей страны на такой огромной сцене – это большая ответственность и честь", – отметила девушка.

Кипр

С именем участника Евровидения-2020 определился и Кипр. Государство будет представлять талантливый вокалист Sandro. Сейчас о 23-летнем артисте ничего неизвестно, однако на официальном сайте конкурса появилось первое фото конкурсанта.

Австрия

12 декабря стало известно, что Австрию будет представлять 34-летний певец Винсент Буэно. Организаторы впервые рассекретили название песни, которая прозвучит на международном конкурсе. Винсент выполнит новый трек Alive, презентация которого запланирована на март 2020 года.

"Ничего себе, даже мысль о том, что я буду участвовать в песенном конкурсе, дает мне вдохновение. Евровидение – это как Еврокубок для музыкантов и певцов. Огромная сцена, все те артисты, которые демонстрируют лучшие шоу, все композиторы и продюсеры Европы собираются в одном месте, чтобы представить свое творение, вступление в борьбу за победу – это очень увлекательно. Поэтому я буду представлять Австрию", – рассказал Винсент Буэно.

Грузия

В новогоднюю ночь весь мир узнал имя очередного участника Евровидения-2020. Им стал вокалист Торнике Кипиани, который на конкурсе будет представлять Грузию.

По традиции, в этой стране не проводят национальный отбор. Участника Евровидения здесь уже несколько лет подряд определяют на шоу Idol Georgia. На вокальный конкурс приходят малоизвестные артисты и начинающие певцы, которые в формате "Голоса страны" или "Х-фактора" борются за главный кубок и возможность покорить европейскую сцену.

Нидерланды

10 января имя конкурсанта Евровидение-2020 назвали и хозяева нынешнего шоу – Нидерланды. Согласно официальным данным, на международном конкурсе выступит талантливый вокалист Жангу Макрой. Артист был дважды номинирован на престижные премии в Нидерландах и имеет немалую популярность в стране.

Известно, что Жангу Макрой станет одним из претендентов на главный кубок конкурса, ведь, по традиции, он обойдет предыдущие этапы Евровидение и выступит в финале шоу 16 мая 2020 года.

Франция

А вот Франция решила отправить на шоу 30-летнего певца Тома Либа, который уже успел покорить сердца всех женщин в стране. Артиста выбрали представители государственного вещателя France Television. Одновременно трек, зажигательный Том Либ споет на Евровидении-2020, обещают презентовать за несколько недель.

"Песенный конкурс Евровидение – знаковое событие в моей жизни. Я так горжусь тем, что представлю Францию, и не могу дождаться, чтобы получить этот опыт", – прокомментировал Том Либ.

Артист начинал свою карьеру с театра. На протяжении 5 лет Том Либ жил в Нью-Йорке, где изучал актерское мастерство. Только в 2019 году он дебютировал как вокалист и сразу же покорил меломанов голосом и харизмой. Кроме этого, Том Либ принимал участие в съемках популярных во Франции телешоу и фильмах, а также выступал в составе успешной труппы.

Известно, что Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Страна уже готовится к приему делегаций из 40 стран мира, а организаторы приступили к созданию макета главной сцены. Украина, вероятно, присоединится к вокальному конкурсу. По традиции, в феврале состоится национальный отбор, в результате которого государство представит своего конкурсанта Евровидения-2020.