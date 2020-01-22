Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)

Сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020, 16 участников которого были названы ранее.
Как сообщает UA: Суспільне, порядок выступлений участников будет таким:
Первый полуфинал (8 февраля)
Группа [О]
JERRY HEIL
Katya Chilly
KRUTЬ
GO-A
CLOUDLESS
GIO
Assol
Второй полуфинал (15 февраля)
MOONZOO feat. F.M.F. Sure
FO SHO
Элина Иващенко
Александр Порядинский
GARNA
KHAYAT
David Axelrod
TVORCHI
Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.
Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.