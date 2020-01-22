Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)

Новости культуры:Сегодня была проведена жеребьевка участников полуфинала Национального отбора.

Сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020, 16 участников которого были названы ранее.

Как сообщает UA: Суспільне, порядок выступлений участников будет таким:

Первый полуфинал (8 февраля)

Группа [О]

JERRY HEIL

Katya Chilly

KRUTЬ

GO-A

CLOUDLESS

GIO

Assol

Второй полуфинал (15 февраля)

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Элина Иващенко

Александр Порядинский

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.