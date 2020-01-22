Скачать
Среда, 22.01.2020
"Шестой год в моей стране идет война": Зеленский выступил в Давосе (Видео)
"Шестой год в моей стране идет война": Зеленский выступил в Давосе (Видео)
"Грязная" нефть в "Дружбе": "Укртранснафта" завершила вытеснение
"Грязная" нефть в "Дружбе": "Укртранснафта" завершила вытеснение
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Евровидение 2020: какой стране букмекеры пророчат победу
Евровидение 2020: какой стране букмекеры пророчат победу

Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)

Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)
18:08 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Сегодня была проведена жеребьевка участников полуфинала Национального отбора.

Сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020, 16 участников которого были названы ранее.

Как сообщает UA: Суспільне, порядок выступлений участников будет таким:

Первый полуфинал (8 февраля)

  • Группа [О]

  • JERRY HEIL

  • Katya Chilly

  • KRUTЬ

  • GO-A

  • CLOUDLESS

  • GIO

  • Assol

Второй полуфинал (15 февраля)

  • MOONZOO feat. F.M.F. Sure

  • FO SHO

  • Элина Иващенко

  • Александр Порядинский

  • GARNA

  • KHAYAT

  • David Axelrod

  • TVORCHI

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

Нацотбор на Евровидение 2020: песни участников (Видео)

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полуфинал, Евровидение, Участники, Нацотбор, Евровидение 2020, Нацотбор 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
03 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
04 Как предотвратить образование тромбов?
05 Врачи назвали целебные свойства помело
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: погиб военнослужащий ВСУ
День в ООС: погиб военнослужащий ВСУ
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)
Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь