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Украинская пианистка номинирована на премию "Грэмми"

Украинская пианистка номинирована на премию "Грэмми"
17:31 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Церемония вручения наград музыкальной премии состоится 26 января 2020 года

Украинская пианистка Надежда Шпаченко номинирована на музыкальную премию "Грэмми-2020" в категории "Классическая музыка".

Как сообщает "Радио Исландия" в Fаcebook, Надежда заявлена сразу в двух номинациях: "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places.

В пластинку вошли новые сольные произведения и исполненные с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллсом.

Отметим, что Надежда Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В Америке она известна активным исполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

"Грэмми-2020": список номинантов музыкальной премии

Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

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Музыка, Грэмми, Награда, Пианистка, Украинская пианистка, Надежда Шпаченко.
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