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NK записала трек со знаменитыми исполнителями Jacob Forever и Jessy Frank (Видео)

NK записала трек со знаменитыми исполнителями Jacob Forever и Jessy Frank (Видео)
13:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Творческая коллаборация с зажигательными артистами Jacob Forever и Jessy Frank стала продолжением упорного труда Насти Каменских.

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает с псевдонимом NK, ошеломила новой коллаборацией.

Как известно, NK еще в 2018 году начала покорять латиноамериканских слушателей. В США и Мексике она представила свои треки и получила большую популярность.

Я работал со многими мировыми артистами, поэтому могу подтвердить: NK – настоящий профессионал. Она не просто хорошо знает испанский, она чувствует музыку, чувствует латиноамериканскую культуру. Ее идея объединять такие разные культуры мне очень нравится, а процесс работы с ней – еще больше, – поделился впечатлениями Jacob Forever. 

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Песня артистов получила название Miami. Ритмичный трек, по словам Насти Каменских, решили посвятить "всем, кто любит путешествовать и пляжный отдых". Не менее впечатляет и клип, который украинская артистка и ее зарубежные коллеги презентовали в сети. Ролик сделали в стиле мультфильма, поэтому все три вокалиста появились в клипе в мультипликационных образах.

"Я очень рада поделиться с вами результатом нашей совместной работы. Джейкоб и Джесси невероятные, они настоящие профессионалы и в результате получился очень крутой трек с отличным настроением. Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Всем Майами", – прокомментировала Настя Каменских.

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Все по теме:

Музыка, Знаменитости, Песни, Настя Каменских, Jacob Forever, Jacob Forever и Jessy Frank, Jessy Frank.
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