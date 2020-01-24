NK записала трек со знаменитыми исполнителями Jacob Forever и Jessy Frank (Видео)

Новости культуры:Творческая коллаборация с зажигательными артистами Jacob Forever и Jessy Frank стала продолжением упорного труда Насти Каменских.

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает с псевдонимом NK, ошеломила новой коллаборацией.

Как известно, NK еще в 2018 году начала покорять латиноамериканских слушателей. В США и Мексике она представила свои треки и получила большую популярность.

Я работал со многими мировыми артистами, поэтому могу подтвердить: NK – настоящий профессионал. Она не просто хорошо знает испанский, она чувствует музыку, чувствует латиноамериканскую культуру. Ее идея объединять такие разные культуры мне очень нравится, а процесс работы с ней – еще больше, – поделился впечатлениями Jacob Forever.

Песня артистов получила название Miami. Ритмичный трек, по словам Насти Каменских, решили посвятить "всем, кто любит путешествовать и пляжный отдых". Не менее впечатляет и клип, который украинская артистка и ее зарубежные коллеги презентовали в сети. Ролик сделали в стиле мультфильма, поэтому все три вокалиста появились в клипе в мультипликационных образах.

"Я очень рада поделиться с вами результатом нашей совместной работы. Джейкоб и Джесси невероятные, они настоящие профессионалы и в результате получился очень крутой трек с отличным настроением. Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Всем Майами", – прокомментировала Настя Каменских.