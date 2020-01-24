Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова представила новую песню "Кино" (Видео)

Новости культуры:Авторы трека - Макс Барских и Ana Baston, которые уже не первый раз выступают в музыкальном тандеме.

Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова после выпуска mood video на сингл "Зачем", презентовала музыкальный ролик на песню "Кино".

"Это одна из самых светлых песен, которые я исполняю. В ней есть надежда на то, что в жизни каждой девушки, и вообще человека, неважно откуда он, сколько ему лет, все сложится как в кино: с хеппи эндом!", - рассказала о премьере Миша.

Авторы трека - Макс Барских и Ana Baston, которые уже не первый раз выступают в музыкальном тандеме.

Напомним, что украинская певица Настя Каменских, которая выступает с псевдонимом NK, ошеломила новой коллаборацией. Как известно, NK еще в 2018 году начала покорять латиноамериканских слушателей. В США и Мексике она представила свои треки и получила большую популярность.