Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)

Новости культуры:Международный песенный конкурс Евровидение-2020 объявил даты выступлений представителей стран в первом и втором полуфиналах.

Результаты жеребьевки появились сегодня, 28 января. Объявление стран-участниц состоялось в Роттердаме. Ведущими жеребьевки стали голландская актриса Шанталь Янцен, певица Эдсилия Ромбли и комментатор Ян Смит.

Будущий представитель от Украины, которого члены жюри и зрители выберут 22 февраля в финале Нацотбора, будет выступать в Роттердаме в первом полуфинале. Вместе с Украиной в этот день выступят представители таких стран: Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.

Во втором полуфинале конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме выступят представители таких стран: Австрия, Дания, Молдова, Болгария, Польша, Швейцария, Сан-Марино, Финляндия, Сербия, Армения, Латвия, Исландия, Чехия, Грузия, Греция, Португалия, Эстония и Албания.

Во время жеребьевки решили судьбу стран Большой пятерки. Так, в первом полуфинале проголосуют Италия, Германия и Нидерланды, а во втором – Франция, Великобритания и Испания.

Что известно о конкурсе Евровидение-2020?

Финал 65-го международного песенного конкурса состоится 16 мая в Роттердаме. В 2019 году в Израиле, в Тель-Авиве победу одержал Дункан Лоуренс с песней “Arcade”. В последний раз Нидерланды принимали песенный конкурс Евровидение в 1976 году в Гааге. Нынешний лозунг конкурса “Open Up” (“Открывай”). На официальном логотипе изображен 41 флаг стран, участвующих в конкурсе.