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Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)
Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)

Евровидение 2020: Украина выступит в первом полуфинале

Евровидение 2020: Украина выступит в первом полуфинале
04:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:"Евровидение 2020" состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме.

В Роттердаме (Нидерланды), где во второй половине мая состоится песенный конкурс "Евровидение-2020", обнародовали результаты жеребьевки, распределившей полуфиналистов. Об этом сообщает NOS.

“В мэрии Роттердама была проведена жеребьевка, чтобы определить, в каком полуфинале выступят представители той или иной страны на конкурсе “Евровидение”, который состоится в мае”, - говорится в сообщении.

Отмечается, на церемонии впервые собрались вместе ведущие песенного конкурса: Шанталь Янзен, Едсилия Ромбли и Ян Смит.

В первом полуфинале, который состоится 12 мая, примут участие исполнители из таких стран: Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.

Второй полуфинал состоится 14 мая. В нем будут представлены Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.

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Как сообщалось, “Евровидение-2020” состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме. Его лозунгом выбрали призыв “Открывайся!” (Open Up).

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Все по теме:

Украина, Роттердам, Первый полуфинал, Евровидение 2020, Когда состоится Евровидение 2020.
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