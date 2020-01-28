Украинская группа Tik Tu выпустила психологический клип на песню "Introvert" (Видео)

Новости культуры:Композиция вошла во второй альбом коллектива Ulitakis, который вышел в прошлом году.

Украинская группа из Тернополя Tik Tu в составе Натальи Багрий, Лесика Драчука и Романа Божко презентовали клип на песню Introvert.

Композиция вошла во второй альбом коллектива Ulitakis, который вышел в прошлом году.

Tik Tu создают музыку в разных жанрах - от инди-попа до барокко и психоделики. Используют для этого впечатляющий арсенал инструментов: орган, перкуссии, скрипки, банджо, флейту и не только.

Напомним, что группа Go_A, которая соединила в своем творчестве украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв, выпустила песню "Соловей", с которой выступит во время национального отбора на Евровидение-2020.