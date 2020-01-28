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Вторник, 28.01.2020
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Украинская группа Tik Tu выпустила психологический клип на песню "Introvert" (Видео)

Украинская группа Tik Tu выпустила психологический клип на песню "Introvert" (Видео)
18:13 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Композиция вошла во второй альбом коллектива Ulitakis, который вышел в прошлом году.

Украинская группа из Тернополя Tik Tu в составе Натальи Багрий, Лесика Драчука и Романа Божко презентовали клип на песню Introvert.

Композиция вошла во второй альбом коллектива Ulitakis, который вышел в прошлом году.

Tik Tu создают музыку в разных жанрах - от инди-попа до барокко и психоделики. Используют для этого впечатляющий арсенал инструментов: орган, перкуссии, скрипки, банджо, флейту и не только.

Евровидение 2020: группа [О] презентовала конкурсную песню (Видео)

Напомним, что группа Go_A, которая соединила в своем творчестве украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв, выпустила песню "Соловей", с которой выступит во время национального отбора на Евровидение-2020.

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Музыка, Клип, Интроверт, Tik Tu, Ulitakis.
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