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Евровидение 2020: группа [О] презентовала конкурсную песню (Видео)

Евровидение 2020: группа [О] презентовала конкурсную песню (Видео)
15:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская группа обнародовала композицию, с которой будет "сражаться" на Национальном отборе.

Украинская инди-поп-группа [О] представила песню "Там, Куди Я Йду", с которой выступит во время национального отбора на Евровидение-2020.

"Мы всю жизнь посвятили музыке и сейчас чувствуем в себе достаточно опыта, чтобы представить современную музыку на украинском языке. Песня "Там, Куди Я Йду" о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет. Поэтому каждая жизнь важна и имеет собственную цель. Но это не пафосный манифест, это легкая танцевальная композиция с намеками на африканские ритмы, мы хотим, чтобы она заставила вас улыбаться, помнить о своей особой звезде и о том, что весна уже близко", - рассказали о своей работе музыканты.

Ранее состоялась жеребьевка, согласно которой группа [О] выступит 8 февраля в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020.

Уже также известно, с какой песней на нацотборе выступят группа GARNA и певец Александр Порядинський, а также бойз-бенд CLOUDLESS. Свои песни уже представили Элина Иващенко, группа FO SHO и певец GIO, а также певец David Axelrod.

Нацотбор на Евровидение 2020: песни участников (Видео)

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

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Все по теме:

Музыка, Песня, Евровидение, Трек, Нацотбор, Евровидение 2020, Группа [О].
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