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Четверг, 30.01.2020
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Рэперша Alyona Alyona презентовала новый клип (Видео)

Рэперша Alyona Alyona презентовала новый клип (Видео)
14:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Звезда решила порадовать поклонников еще и клипом, который опубликовала на своем ютуб-канале.

Alyona Alyona всего за год выступлений стала одной из самых успешных рэп-исполнителей Украины. Любимица миллионов, обладательница международных премий – это успех, которым могут похвастаться далеко не все артисты отечественного шоу-бизнеса.

Репер, которая разрушает стереотипы, презентовала новую песню под названием "Дикие танцы".

Сюжет видеоработы построен на компьютерной игре. События происходят в Киеве. В анимационном видео Alyona Alyona едет по столице на автомобиле "Жигули". Во время этого ее начинают преследовать люди и коты. В какой-то момент она останавливается, вокруг нее собираются еще несколько автомобилей и начинаются "дикие танцы". Вместе с Alyona Alyona танцует весь город. 

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Артистка также опубликовала в инстаграме фрагмент видеоклипа и призвала подписчиков к просмотру.

Прошла миссию "Дикие танцы". Друзья, предлагаю вам оторваться от серых будней и устроить себе дикие танцы! Смотрите новый клип на моем ютуб-канале, ссылка в шапке профиля,

– написала репер в публикации.

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Музыка, Рэп, Песни, Клипы, Новые клипы, Alyona Alyona, Рэперша alyona alyona, Дикие танцы.
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