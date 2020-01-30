Не будь как все: Zayn презентовал снятый в Киеве клип (Видео)

Новости культуры:Популярный британский певец Zayn презентовал клип на песню Flames.

Песня Flames, записанная с поп-соул-певцом Jungleboi и диджеем R3HAB, была выпущена 15 ноября 2019 года. А сегодня, 30 января, певец представил фанам клип на эту песню.

Видео снимали в Киеве 31 октября и 1 ноября в Национальной библиотеке имени Вернадского и на недостроенном Дарницком вокзале.

Срежиссировали новый клип Фрэнк Борин и его супруга Иванна. Фрэнкк известен своими работами с Стивеном Спилбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Duran Duran, Backstreet Boys и Bon Jovi.

Видеоролик показывает человека в черной толстовке с капюшоном, сидящем к комнате с людьми, одетыми в белое. Это выдео пытается показать историю людей, которых поглощает рутина и попытку человека быть свободным. С каждым мгновением дым вокруг него сгущается, прежде чем главный герой загорается.

Самого певца в клипе нет, но видимо он и есть этим человеком в черном капюшоне.

Также в видео засветились маски украинской арт-студии Bob Basset, которые выполнены из кожи.