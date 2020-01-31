Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера

Новости культуры:Британская группа "Placebo" выступит в Киеве.

Организаторы фестиваля объявили еще одного хедлайнера - популярную британскую группу "Placebo".

Об этом заявлено на официальной странице в Facebook.

"Легенды британского рока Placebo - третий хедлайнер Atlas Weekend 2020! У них несколько коллабораций с легендарным Дэвидом Боуи. Об их лайвах выпускают фильмы, а альбомы получают статус платиновых в рекордно короткие сроки. Сейчас Placebo в студии работают над восьмым лонгплэем. Поэтому этим летом мы первыми услышим вживую новые композиции легендарных британцев", - сообщили организаторы музыкального мероприятия.

Напомним, что фестиваль "Atlas Weekend 2020" пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года на ВДНХ.