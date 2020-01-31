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Пятница, 31.01.2020
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Assol презентовала песню "Save It": именно с ней певица выступит в Нацотборе на Евровидение 2020 (Видео)

Assol презентовала песню "Save It": именно с ней певица выступит в Нацотборе на Евровидение 2020 (Видео)
15:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля.

Певица Assol выпустила песню Save It, с которой выступит во время Национального отбора на Евровидение-2020. Главный месседж сингла – "начни с себя, чтобы помочь миру".

Речь идет о маленьких шагах, которые каждый из нас может сделать для того, чтобы уменьшить пагубное влияние людей на окружающую среду. Это и сознательное потребление, и правильная переработка мусора, и рациональное использование ресурсов, и др. Это вещи, которые, прежде всего, помогут решить экологические проблемы Украины, а затем и изменят мир к лучшему.

"Сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана показать ее на Евровидении, рассказать об этом. Моя песня не просто о глобальных проблемах – она о нас", – рассказывает Assol.

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Согласно жеребьевке, артистка будет выступать в первом полуфинале - 8 февраля. Уже также известно, с какой песней на Нацотборе выступят группа GARNA и певец Александр Порядинський, а также бойз-бенд CLOUDLESS. Свои песни уже представили Элина Иващенко, группа FO SHO и певец GIO, а также певец David Axelrod, инди-поп-группа [О] и группа Go_A.

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

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Музыка, Клип, Евровидение, Ассоль, Нацотбор, нацотбор на евровидение, Евровидение 2020.
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