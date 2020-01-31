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Пятница, 31.01.2020
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Нацотбор на Евровидение 2020: MoonZoo feat. F. M. F. Sure выпустили тизер песни "Maze" (Видео)

Нацотбор на Евровидение 2020: MoonZoo feat. F. M. F. Sure выпустили тизер песни "Maze" (Видео)
17:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля.

Коллаборация украинской электронной группы MoonZoo, которая работает в стиле Sad Dance ("танцевальная музыка для тех, кому невесело") и американского рэпера F. M. F. Sure презентовали тизер песни Maze, с которой они выступят во время Национального отбора на Евровидение-2020.

Саму песню представят 3 февраля.

Сингл рассказывает о нескольких секундах, которые случались с каждым из нас и иногда кардинально меняли наши жизни. Она о моменте, когда ты смотришь на экран телефона и колеблешься, набрать ли номер любимого человека.

"Мы часто блуждаем лабиринтом неуверенности и колебаний, строя отношения с близкими. Выход из этого лабиринта очень прост: стоит отбросить промедления и как можно быстрее сделать первый шаг", - говорят о своей работе артисты.

Assol презентовала песню "Save It": именно с ней певица выступит в Нацотборе на Евровидение 2020 (Видео)

Согласно проведенной ранее жеребьевке, музыканты будут выступать во втором полуфинале Нацотбора - 15 февраля.

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

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Музыка, Клип, Евровидение, Мазе, Нацотбор, нацотбор на евровидение, Евровидение 2020, MoonZoo feat. F. M. F. Sure, MoonZoo, F. M. F. Sure.
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