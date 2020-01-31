Тейлор Свифт презентовала песню-саундтрек к фильму про себя (Видео)

Новости культуры:Картина вышла на стриминговой платформе Netflix сегодня, 31 января.

Американская певица Тейлор Свифт, которая названа самым высокооплачиваемым музыкантом года по версии Forbes, презентовала новую песню Only the Young.

Композиция вошла в саундтрек биографического фильма о певице под названием "Miss Americana". Режиссером фильма выступила Лана Уилсон. Сегодня, 31 января, картина вышла на стриминговой платформе Netflix.

Ранее Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts из саундтрека к фильму "Кошки".

Напомним, что американская певица Тейлор Свифт призналась, что в течение нескольких лет борется с расстройством пищевого поведения. О проблемах со здоровьем поп-звезды рассказывается в документальном фильме Miss Americana. Фильм о жизни Тейлор Свифт был показан в рамках национального американского кинофестиваля независимого кино Sundance. По мнению самой певицы, расстройство пищевого поведения было спровоцировано в том числе и некоторыми комментариями по поводу ее внешнего вида, передает Би-би-си.