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Суббота, 01.02.2020
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Нацотбор 2020: Jerry Heil представила конкурсную песню (Видео)

Нацотбор 2020: Jerry Heil представила конкурсную песню (Видео)
19:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Jerry Heil обнародовала lyric-видео на песню, с которой планирует покорять Евровидение.

До первого полуфинала Нацотбора Евровидение-2020 остаются считанные дни. Певица, которая появится на сцене второй уже 8 февраля, опубликовала долгожданный трек VEGAN. Своей песней звезда стремится показать всему миру, что украинская нация толерантна и готова не только поддерживать глобальные тренды, но и диктовать собственные.

Jerry Heil призналась, что написала сингл специально для участия в песенном конкурсе за два месяца до того, как VOGUE UKRAINE объявили, что 2020 год официально признан годом вегана.

Певица убеждена, что такие совпадения не случайны и являются серьезным прогнозом на победу. Она пояснила, что Евровидение для нее не просто музыкальный поединок, а способ коммуникации с международным сообществом.

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Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску участника-победителя, конкурс является средством общения с другими народами. И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов и многие из них неправда! Мы стильные, мы открыты, мы толерантны и мы таки движемся в ногу со временем! В этом и идея моего трека и номера на Евровидении, – поделилась Jerry Heil.

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Музыка, Песня, Евровидение, Трек, Нацотбор, Jerry Heil, Евровидение 2020.
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