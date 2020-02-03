Нацотбор 2020: MoonZoo feat. F.M.F. Sure презентовали трек для конкурса (Видео)

Новости культуры:Группа MoonZoo выпустила сингл Maze, с которым будет бороться за участие в Евровидении-2020.

Коллаборация украинской электронной группы MoonZoo, которая работает в стиле Sad Dance ("танцевальная музыка для тех, кому невесело") и американского рэпера F. M. F. Sure презентовали песню Maze, с которой они выступят во время Национального отбора на Евровидение-2020.

Сингл рассказывает о нескольких секундах, которые случались с каждым из нас и иногда кардинально меняли наши жизни. Она о моменте, когда ты смотришь на экран телефона и колеблешься, набрать ли номер любимого человека.

"Мы часто блуждаем лабиринтом неуверенности и колебаний, строя отношения с близкими. Выход из этого лабиринта очень прост: стоит отбросить промедления и как можно быстрее сделать первый шаг", - говорят о своей работе артисты.

Согласно проведенной ранее жеребьевке, музыканты будут выступать во втором полуфинале Нацотбора - 15 февраля.