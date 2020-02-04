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Альфонсо Оливер снял клип во Львове и запел на украинском (Видео)

Альфонсо Оливер снял клип во Львове и запел на украинском (Видео)
08:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Альфонсо объяснил, что его мечта – не иметь проблем с проживанием в Украине.

Итальянский певец Альфонсо Оливер презентовал видеоклип на песню "Мистер президент". Съемки клипа проходили в Украине – во Львове.

Певец рассказал подробнее о работе над видео.

Клип рассказывает историю итальянца, который живет в Украине и внезапно обнаруживает, что срок его permesso (вида на жительство) закончился. Без этого документа он не может даже выпить стакан воды.

Ведь он, как поет в композиции, любит эту страну, ее язык, любит свою девушку-украинку.￼ Кроме этого, исполнитель много рассказывает об Украине в своих видео, которые видят, в частности, за ее пределами. 

"Таким образом я прославляю это государство за рубежом. Мне нравятся традиции Украины, музыка, культура, и я о них с гордостью рассказываю всем", – отметил итальянец.

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Это своего рода легкий намек на то, что мне бы хотелось получить благодарность от президента за мою большую и искреннюю любовь к Украине – в виде разрешения на постоянное проживание в этой стране, – добавил певец.

Режиссером видеоработы является украинский режиссер Алекс Сторожук, с которым Оливер Альфонсо уже сотрудничал в рамках работы над клипом на песню "Мам" Андрея Кузьменко. Тогда композиция впервые зазвучала в итальянском переводе.

К слову, исполнитель решил посвятить клип кобыле Фауне, которая в результате трагического инцидента погибла Лошади снесли скамейку в центре Львова: кобыла сломала две ноги, животное усыпили через несколько часов после съемок.

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Музыка, Песни, Артист, Певец, Новые клипы, Альфонсо Оливер.
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