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Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции
Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции

Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции

Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции
14:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:На данный момент Украина не входит в первую десятку.

До начала "Евровидения 2020" осталось чуть больше трех месяцев, а ставки на победителя международного песенного конкурса продолжают активно выставляться букмекерами со всего мира.

Согласно первым ставкам, победа в конкурсе должна была достаться участнику из России, но позже прогнозы изменились.

Так, первую строчку занимает Италия, вторую - Россия, а третью - Швеция.

Украина, которая благодаря первым ставкам букмекеров занимала 9 строчку, теперь опустилась на 12 место.

1. Италия

2. Россия

3. Швеция

4. Норвегия

5. Мальта

6. Дания

7. Австралия

8. Чехия

9. Нидерланды

10. Бельгия

11. Польша

12. Украина

Евровидение 2020: Украина выступит в первом полуфинале

Напомним, что "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая. Финал международного конкурса запланирован на 16 мая 2020 года.

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Все по теме:

Украина, Букмекеры, Ставки, Евровидение 2020.
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