Нацотбор 2020: KHAYAT презентовал конкурсную песню (Видео)

Новости культуры:По результатам жеребьевки KHAYAT выступит во втором полуфинале, что состоится 15 февраля, с порядковым номером 6.

В эту субботу, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020. Участники отбора по очереди знакомят нас со своими конкурсными композициями.

Сегодня, 4 февраля, единственный из участников этого года, который второй раз пришел на отбор, KHAYAT презентовал свой трек для песенного конкурса. Англоязычная композиция называется Call for love.

С первых нот песня окутывает украинскими мотивами вперемешку с современной электронной музыкой и необычной манерой исполнения певца. Для Андрея очень важно, чтобы конкурсная песня от Украины была пронизана национальными мотивами - содержала аспект идентификации.

"Она действительно особенная" - отмечает артист.

Андрей этой песней призывает к любви, к тому, что бы люди не боялись признаваться в своих чувствах другим. "Иногда человеку нужен толчок" - говорит певец. Новая песня Call for love как раз и является таким толчком, по мнению Андрея.