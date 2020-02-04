Нацотбор 2020: CLOUDLESS выпустили клип на конкурсную песню (Видео)

Новости культуры:Группа CLOUDLESS выпустили клип на конкурсную песню для Евровидения.

Участники национального отбора на Евровидение-2020 - бойз-бенд CLOUDLESS - выпустил клип на конкурсную песню Drown Me Down.

Видеоряд к песне полон аллегорий на хрупкий современный мир.

"Несмотря на жизненные сложности, никто не имеет права указывать, как нам жить, и что и как делать. Не существует "правды в последней инстанции". Это песня-призыв: никогда не сдавайся, будь собой! Воплощенные в клипе образы - ключи, открывающие гораздо больше, чем мы можем сказать", - отметили музыканты.

Согласно проведенной ранее жеребьевке, музыканты будут выступать шестыми в первом полуфинале Нацотбора - 8 февраля.