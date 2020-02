В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020

Новости культуры:Три песни нацотбора на Евровидение-2020 вошли в топ рейтинга.

Три конкурсные песни Национального отбора на Евровидение-2020 вошли в топ хитов Украины рейтинга Apple Music Поп.

В частности, баллада Horizon певца David Axelrod заняла второе место в списке самых популярных.

На третьей строчке - сингл Who We Are? певицы Garna.

Четвертую позицию занимает конкурсная песня Александра Порядинского под названием Savior.

Согласно проведенной ранее жеребьевке, все три конкурсанта выступят во втором полуфинале Нацотбора - 15 февраля.

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.