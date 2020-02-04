UPark-2020: к фестивалю присоединилась британская группа

Новости культуры:Британская группа Neck Deep выступит на Киевском фестивале.

Британская поп-панк группа Neck Deep присоединилась к лайн-апу киевского фестиваля UPark-2020.

Музыканты выступят 9 июля - в один день с My Chemical Romance и Sum 41.

Стремительному взлету популярности группа обязана своим фанам, которые после пары синглов убедили ребят серьезно заняться музыкальной карьерой. И им это удалось: через два альбома в 2019 году Neck Deep отправились в свой первый тур по Америке в поддержку выступлений blink-182.

Сегодня группа работает над новым материалом и планирует тур по фестивалям Европы, в который также войдет UPark в Киеве.

Местом проведения UPark в этом году вновь станет Sky Family Park. Старт продажи билетов назначен на 5 февраля