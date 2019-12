Atlas Weeken 2020: группа Twenty One Pilots станет хедлайнером фестиваля в Киеве (Фото)

Новости культуры:Музыкальный фестиваль в Киеве пройдет с 7 по 12 июля 2020 года.

Организаторы грандиозного фестиваля, который пройдет на ВДНГ в Киеве уже этим летом , объявили второго хедлайнера Atlas Weekend 2020. Как стало известно, им станет американская группа Twenty One Pilots.

Информацию сообщили на официальной странице пресс-службы Atlas Weekend 2020 в facebook.

Twenty One Pilots - это американский дуэт, образован еще в 2009 году. Группа состоит из двух участников, а именно из Тайлера Джозефа и Джоша Дана. За это время музыканты уже выпустили два альбома: Twenty One Pilots в 2009 и Regional at Best в 2011.

Самым популярным хитом Twenty One Pilots принято считать "Stressed out". На YouTube клип собрал 2 миллиарда просмотров.

Напомним, что нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation выступит на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года. "Голландский симфоник-металл едет в Киев. Теперь и у нас будет возможность услышать вживую седьмой альбом группы Resist, а также много знаковых композиций, которые мы слушаем уже почти 20 лет", - говорится на странице фестиваля в Facebook.