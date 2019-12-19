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Четверг, 19.12.2019
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Прорыв Евразии: украинская группа "Бамбинтон" получила премию Eurasian Music Awards (Фото)

Прорыв Евразии: украинская группа "Бамбинтон" получила премию Eurasian Music Awards (Фото)
20:15 Сегодня Телеграф unian.net Фото: instagram.com

Новости культуры:Музыканты забрали заветную статуэтку Eurasian Music Awards в номинации “Прорыв Евразии”.

Украинская нео-поп группа “Бамбинтон” стала триумфатором престижной ежегодной музыкальной премии Центральной Азии Eurasian Music Awards.

Евгений Триплов и Анастасия Лисицына получили награду в номинации "Прорыв Евразии", что еще больше укрепило влияние музыкантов за рубежом после первой волны огромной популярности в Китае.

Именно благодаря китайскому приложению TikTok, где под песню "Зая" местные подростки миллионами снимают смешные видео с танцами до сих пор, “Бамбинтон” стали популярными в Поднебесной. А во время онлайн-стрима на портале QQ смотрели одновременно более 100 000 000 зрителей.

Музыкальна группа "Бамбинтон"

В сентябре этого года “Бамбинтон” стали приглашенными зарубежными гостями проекта Universal Show для главного телеканала Китая CCTV, а также спели с популярным в Китае дуэтом Phoenix Legend.

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А уже 14 декабря в Алмате в ледовом дворце Almaty Arena забрали заветную статуэтку Eurasian Music Awards в номинации “Прорыв Евразии”.

Напомним, что украинская певица Джамала порадовала поклонников сразу двумя музыкальными новинками. Премьера треков состоялась в День святого Николая, который ежегодно отмечается 19 декабря.

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Музыка, Музыкальная группа, Бамбинтон, Eurasian Music Awards.
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