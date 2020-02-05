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Группа "Антитела" презентовала римейк песни "Птаха" (Видео)

Группа "Антитела" презентовала римейк песни "Птаха" (Видео)
13:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Щемящий римейк "Антитела" посвятили 15-летнему общественному активисту из Харькова Дане Дидику, жизнь которого трагически оборвалась в феврале 5 лет назад.

Украинские поп-музыканты дали новое дыхание своему хиту "Птаха", который вошел в дебютный альбом группы "Будувуду". 

Вчера, 4 февраля, на официальном ютуб-канале группы "Антитела" появился душевный клип. Музыканты присоединились к проекту украинского журналиста Руслана Горового "Так работает память". Цель художественной инициативы – через песни запечатлеть память о маленьком, но сильном духом Данииле Дидике, погибшем в результате теракта в Харькове 23 февраля 2015 года.

Этот проект начался в июле прошлого года из песни "Спи маленький козачок" группы KOZAK SYSTEM. Теперь к памяти Даниила присоединилась популярная группа "Антитела", которая перезаписала свой трогательный хит, который увидел свет 12 лет назад. 

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Песня "Птаха" получила новую жизнь, потому что другую, детскую жизнь, забрала необъявленная война. Непонятно нам одно: почему школа, в которой учился Даня, до сих пор не носит его имени? – высказался фронтмен коллектива Тарас Тополя.

Основатель альбома памяти Дани Дидика Руслан Горовой так комментирует премьеру: "Нет, и не может быть таких слов, которые бы умерили боль родителей Дани. Когда за свободу и независимость погибает ребенок, это всегда означает, что где-то кто-то из нас, взрослых, недоработал, не предусмотрел, не уберег. Смерть Даньки – это напоминание, что мы ответственны за каждый свой шаг. И не только перед собой".

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Музыка, Песни, Римейк, Птаха, Антитела, Группа Антитела.
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