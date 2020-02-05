Группа "Антитела" презентовала римейк песни "Птаха" (Видео)

Новости культуры:Щемящий римейк "Антитела" посвятили 15-летнему общественному активисту из Харькова Дане Дидику, жизнь которого трагически оборвалась в феврале 5 лет назад.

Украинские поп-музыканты дали новое дыхание своему хиту "Птаха", который вошел в дебютный альбом группы "Будувуду".

Вчера, 4 февраля, на официальном ютуб-канале группы "Антитела" появился душевный клип. Музыканты присоединились к проекту украинского журналиста Руслана Горового "Так работает память". Цель художественной инициативы – через песни запечатлеть память о маленьком, но сильном духом Данииле Дидике, погибшем в результате теракта в Харькове 23 февраля 2015 года.

Этот проект начался в июле прошлого года из песни "Спи маленький козачок" группы KOZAK SYSTEM. Теперь к памяти Даниила присоединилась популярная группа "Антитела", которая перезаписала свой трогательный хит, который увидел свет 12 лет назад.

Песня "Птаха" получила новую жизнь, потому что другую, детскую жизнь, забрала необъявленная война. Непонятно нам одно: почему школа, в которой учился Даня, до сих пор не носит его имени? – высказался фронтмен коллектива Тарас Тополя.

Основатель альбома памяти Дани Дидика Руслан Горовой так комментирует премьеру: "Нет, и не может быть таких слов, которые бы умерили боль родителей Дани. Когда за свободу и независимость погибает ребенок, это всегда означает, что где-то кто-то из нас, взрослых, недоработал, не предусмотрел, не уберег. Смерть Даньки – это напоминание, что мы ответственны за каждый свой шаг. И не только перед собой".